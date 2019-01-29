أضواء كاشفة .. أمننا الغذائي يبشر بالخير

ناصر اليحمدي

منحت دول العالم في السنوات الأخيرة قضية الأمن الغذائي أولوية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها وتهدد أمنها الغذائي الذي يعد قضية أمن قومي كتزايد ظاهرة الاحتباس الحراري وما تسببه من كوارث طبيعية وجفاف وتصحر إلى جانب تقلص الرقعة الزراعية بسبب الزحف العمراني ناهيك عن الحروب والصراعات التي تأكل في طريقها الأخضر واليابس كل هذه الأزمات والتحديات تتفاقم في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد البشر .. لذلك تنبهت الدول حول العالم وبدأت في اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكنهم من توفير الأمن الغذائي لشعوبهم قبل أن يصيبهم الجوع القاتل.وقد حرصت بلادنا منذ بداية العهد الزاهر على تنمية الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني والسمكي والغذائي بل وسعت لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الغذائية من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم وغيرها وحققت في ذلك إنجازات كبيرة تترجمها الأرقام وقد أشار إلى تلك الإحصائيات صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان خلال افتتاح ملتقى الاستثمار الزراعي والحيواني والغذائي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي اختتم فعالياته مؤخرا حيث قال صاحب السمو إن أرقام الاستثمار بالقطاعين الزراعي والسمكي تبشر بالخير وبلغت مرحلة تستطيع من خلالها المنافسة على كافة المستويات خاصة العالمية وأضاف سموه أن السلطنة تمتلك موقعا استراتيجيا ومساحات شاسعة مهيأة للزراعة وسواحل طويلة وهي مفردات تشجع كثيرا على الاستثمار وتؤهل البلاد كي تكون كما قال سموه “واجهة للاستثمارات الداخلية والخارجية” وطالب بالاستفادة من موقع السلطنة الذي جعلها رابطا مهما بين دول العالم المختلفة”.لقد كشف ملتقى “الاستثمار الزراعي والحيواني والغذائي” عن كثير من الحقائق الخاصة بقضية الأمن الغذائي وسياسة السلطنة تجاه التحديات التي تواجهها حيث اعتبرت أن تعزيز الأمن الغذائي من القضايا المهمة التي أولتها اهتماما خاصا كما أنها وضعتها كبند أساسي من بنود برنامج تنويع مصادر الدخل الذي تسير عليه لما لها من مردود إيجابي على أكثر من وجه فمن ناحية توفر الغذاء للمواطنين وبالتالي توفر العملة الصعبة التي كانت تستورد بها الأغذية البديلة من الخارج ومن ناحية ثانية تشكل قيمة مضافة قوية للاقتصاد الوطني ومن ناحية ثالثة توفر فرص عمل للشباب بالإضافة إلى نشر الاستقرار في المجتمع الذي سيطمئن عندما يأكل من غرس يديه .. لذلك قامت بتشجيع المستثمرين على اقتحام هذا المجال وسنت في سبيل ذلك القوانين واللوائح والتشريعات التي تسهل عملهم ووفرت لهم المعدات اللازمة والبذور والأدوات التي تمكنهم من الاستفادة من الموارد الطبيعية التي حبانا بها الله فيما يعود على المجتمع ككل بالنفع.إن ما تتمتع به السلطنة من مقومات طبيعية وبيئية متنوعة وبشرية إلى جانب العزيمة والفكر المستنير والسياسات الرشيدة والعلاقات الوطيدة مع كافة دول العالم جعلها محط أنظار المستثمرين ليس على مستوى الغذاء فقط بل كافة مجالات الاستثمار حيث إن المال دائما يبحث عن الاستقرار وهو ما يتوافر في بلادنا ولله الحمد.للأسف هناك العديد من الدول حول العالم تعاني شعوبها من سوء التغذية والمجاعة خاصة التي تتعرض لصراعات قاتلة أو كوارث طبيعية تسبب لها الدمار والخراب إلى جانب الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية خاصة الأسماك أو تبوير الأراضي الزراعية لصالح العمران أو زراعة محاصيل لإنتاج الوقود وليس للغذاء وغيرها من التحديات التي تنذر بأن الحروب القادمة قد تكون على الماء والغذاء وهذا يدق ناقوس الخطر لضرورة إعادة الأرض كما خلقها الله سبحانه وتعالى خضراء تتنوع فيها المحاصيل الزراعية والثروة السمكية حتى يعم الاستقرار والأمان العالم أجمع .. فما أصعب ألا يجد الإنسان غذاءه ويرى أطفاله وهم يتضورون جوعا.كل الشكر لحكومتنا الرشيدة على الجهود التي تبذلها من أجل تطوير القطاع الغذائي حتى إن السلطنة حازت على إشادات دولية بسبب ذلك مثل تقرير مجلة “الإيكونومست” البريطانية الذي أشار إلى أنها تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي خلال العام 2018 لتحتل المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا والـ29 عالميا.. ونتمنى أن تستفيد الحكومة من دعوة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد وتسعى للاستفادة قدر الإمكان من الموقع الاستراتيجي للسلطنة فيما يعود على الشعب الوفي بالنفع .. وندعو الله أن يعم الخير بلادنا ونرى الخضرة تكسو أراضيها والأسماك تملأ بحارها والمشاريع الاستثمارية ترتفع وتيرتها ونحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بكافة أنواعه.

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مجلس الحوار الإعلامي إضافة ثقافية جديدة

من المفردات التراثية الثقافية التي توارثها العمانيون جيلا بعد آخر “السبلة” أو “المجالس العامة العمانية” والتي لها دور عظيم في الحفاظ على تماسك المجتمع وتحابه حيث كان يجتمع فيها أهل القرية أو الولاية أو الحي ليتبادلوا الآراء والمقترحات للنهوض بمجتمعهم الصغير .. ولأن سلطنة عمان دائما خلاقة في أفكارها وتبحث عن كل ما هو جديد وينشر السلام والمحبة في المجتمع ويعمل على تقوية أواصره وتماسكه فقد طبقت فكرة “السبلة” ولكن في المجال الإعلامي حيث نظمت وزارة الإعلام مؤخرا تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام لقاء بالنادي الثقافي تحت عنوان “مجلس الحوار الإعلامي” وقد أكد معالي الدكتور الحسني في كلمته أن هذا المجلس يأتي امتدادا للمجالس العمانية التقليدية “السبلة” بحيث يناقش فيه الإعلاميون القضايا التي تتعلق بعملهم وبالمجتمع ككل.

لا شك أن هذه فكرة جميلة وذكية ونتمنى أن يتم تعميمها في جميع الوزارات والهيئات لحل مشاكلها أولا بأول وكشف التحديات والعمل على اجتيازها.

إن ما يزيد مجلس الحوار الإعلامي ثراء أنه يضم بين جنباته المختصين بالمواضيع التي سيتم طرحها من المثقفين والأدباء والأكاديميين والمسئولين في الدولة فيقومون بعرض آرائهم والتحاور مع الإعلاميين والاستماع لرؤاهم لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وهو ما يعطي صورة واضحة للإعلاميين حول الموضوع الذي يتم طرحه لأنهم استقوا المعلومة من مصدرها الصحيح من المسئولين والمختصين.

لقد كانت السبلة العمانية بمثابة المدرسة التي تعلم روادها فن إدارة الحياة الصحيحة وهذا ينطبق على المجلس الإعلامي الجديد الذي سيكون بإذن الله وسيلة لإدارة الأزمات والقضايا التي تثير الرأي العام خاصة في عصرنا الحالي الذي تنتشر فيه الشائعات المغرضة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي حتى اختلط الحابل بالنابل ولم يعد يعرف الناس الغث من السمين .. وبالتالي فإن هذا المجلس بدوره سيساهم في إنقاذ الشباب من الغزو الخارجي والآفات الفكرية التي تسعى للتشويش على عقولهم وتحييدهم عن مبادئهم.

لا شك أننا في حاجة لخطاب إعلامي معتدل موثوق فيه صادق وشفاف .. بعيد عن الغلو والتحريض والتشاحن يدعو للتسامح والمحبة ويعلي صوت الأخوة والتعاون.. ينقل المعلومة ويعرض الأخبار دون تهويل أو تضخيم أو إثارة كاذبة .. يواكب التطور ويطوع ثورة المعلومات بما يحقق التنمية للمجتمع .. يعبر عن تطلعات المواطنين ويوضح لهم المفاهيم المبهمة ويأخذ بهم نحو المستقبل المشرق وهو ممسك بتلابيب الأصالة والتراث التليد .. وهذا ما نأمل أن يفرزه المجلس الإعلامي الجديد.

كل التحية لمعالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام على هذه الإضافة الثقافية ونتمنى أن تنجح في تحقيق أهدافها.

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مسك الختام

قال تعالى: “وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين”.