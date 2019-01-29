عمان تطالب طهران بالإفراج الفوري عن 3 أردنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب الأردن من إيران، الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن 3 أردنيين، بعد احتجازهم لدخولهم المياه الإقليمية الإيرانية بطريق الخطأ أثناء رحلة صيد بحري.

وقال السفير سفيان سلمان القضاة، المتحدث باسم الخارجية الأردنية، إن "الوزارة والسفارة الأردنية في طهران تتابعان بشكل يومي أوضاع المحتجزين الأردنيين في إيران".

وأضاف القضاة، في تصريحات صحفية، أن "السفارة الأردنية في طهران تتواصل مع المحتجزين بشكل يومي، وقد التقى القائم بالأعمال بالإنابة هناك المحتجزين مؤكدا أنهم بصحة جيدة".

وتابع: "القائم بالأعمال بالإنابة في طهران طلب من السلطات الإيرانية وبشكل رسمي إنهاء احتجاز الأردنيين فورا ودون تأخير، لكونهم ليس لهم ذنب سوى أنهم كانوا ضيوفا على متن أحد القوارب".

وأشار سفيان القضاة إلى أن "أمين عام وزارة الخارجية الأردنية السفير زيد اللوزي التقى في وقت سابق سفير إيران في عمان، وطالبه بضرورة إخلاء سبيل المحتجزين الأردنيين الثلاثة فورا، وأن هذا اللقاء تبعته اتصالات متكررة مع السفير الإيراني لمتابعة الموضوع".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن "الوزارة تتواصل مع ذوي المحتجزين باستمرار وتعكف على إنهاء احتجازهم بأسرع وقت ممكن".