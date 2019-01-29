القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن الجهود المشتركة لقيادة التحالف والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث نجحت في استعادة الأسير السعودي لدى المليشيا الحوثية الذي يعاني من تدهور حالته الصحية.
وأضاف التحالف أنه سيتم الإفراج عن سبعة أسرى حوثيين مقابل الأسير السعودي الذي وصل إلى الرياض.
وأفرجت مليشيا الحوثي عن الأسير السعودي موسى عواجي وعاد على متن طائرة تابعة للصليب الأحمر من صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: إطلاق 7 محتجزين حوثيين مقابل أسير سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.