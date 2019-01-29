التحالف العربي: إطلاق 7 محتجزين حوثيين مقابل أسير سعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن الجهود المشتركة لقيادة التحالف والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث نجحت في استعادة الأسير السعودي لدى المليشيا الحوثية الذي يعاني من تدهور حالته الصحية.

وأضاف التحالف أنه سيتم الإفراج عن سبعة أسرى حوثيين مقابل الأسير السعودي الذي وصل إلى الرياض.

وأفرجت مليشيا الحوثي عن الأسير السعودي موسى عواجي وعاد على متن طائرة تابعة للصليب الأحمر من صنعاء.