الان تتابع الحريري: الأسبوع الحالي هو “أسبوع الحسم” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الثلاثاء إن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في جهود تشكيل حكومة جديدة، ما يمثل فرصة أخيرة لكسر الجمود.

وينظر إلى تشكيل حكومة في لبنان بعد تسعة أشهر من الانتخابات على أنه خطوة أولى مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد مع تحذير الزعماء السياسيين من حدوث أزمة.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات مالية عاجلة لمعالجة مشكلة الديون العامة الكبيرة للبلاد والتي تعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مكتب الحريري في بيان ”الأمور إيجابية إن شاء الله، وستتضح خلال يومين… هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلبا أو إيجابا“ مضيفا أنه ”متفائل بحذر“.

ونُقل عن الحريري قوله إن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو وإن هذا الأسبوع يمثل ”فرصة أخيرة للحسم والشروع في تأليف الحكومة“.