شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تطلب من مواطنيها عدم التوجه إلى فنزويلا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)طلبت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) من مواطنيها "عدم التوجه" إلى فنزويلا بسبب الاخطار المحدقة بسلامتهم، على خلفية الأزمة السياسية والدبلوماسية.
وحتى الآن، كانت واشنطن طلبت من مواطنيها تجنب السفر إلى فنزويلا، لكنها رفعت هذا التحذير إلى حده الأقصى بعد اعتراف الولايات المتحدة بالمعارض خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.
وحذرت الخارجية الأمريكية خصوصا من ارتفاع نسبة الجرائم، ومن التظاهرات التي قد تتخذ منحى عنيفا، ومن "الاعتقالات التعسفية التي قد تطاول مواطنين أمريكيين"، موضحة أن الولايات المتحدة لا تملك سوى "قدرة محدودة على تأمين مساعدة عاجلة" بسبب استدعاء الطاقم الدبلوماسي غير الأساسي.
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