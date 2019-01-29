طرابلسي: نراهن على إيجابية الساعات المقبلة وهل نعاقب باسيل إذا نجح وضحى؟

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​، إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، كان يطالب منذ بداية مسار ​تشكيل الحكومة​ باعتماد قاعدة عادلة للتمثيل، وأن يكون هناك توزيع عادل للحقائب".

ونوّه في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا محظوظون أنّنا حزب وسطي، ولسنا بحاجة لثلث معطّل. لكن إذا كانت نتائج ​الإنتخابات النيابية​ قد أعطتنا حجمًا أكبر من الحجم السابق، فهل نعارض ذلك؟ سائلًا "هل يجب أن نعاقب باسيل إذا نجح وحارب وضحى؟ هل نعاقب تكتل "لبنان القوي" إذا كان وطنيًّا ويريد أن يتمثّل الجميع؟"، مبيّنًا أنّ "هناك أحزبًا تقلّصت كتلها، ولا تستطيع تقبّل الخسارة".

وشدّد طرابلسي على أنّ "التصويب نحونا لا يجوز، ونحن يمكن أن نضحّي، لكن ليس لدرجة تخييب آمال الناخبين"، مركّزًا على أنّه "لا يصح أن يأكل "المُصلح ثلثي القتلة"، ولا نقبل أيضًا أن "يأكل أحد القتلة". وأكّد أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ له كلمته وحصته وموقعه، في ما يتعلّق بملف الحكومة".

ورأى أنّه "لا يمكن ترك مسألة التأليف ضمن مهل مفتوحة لا نهاية لها"، موضحًا "أنّنا نراهن كتكتل على الإيجابية الّتي ستظهر في الساعات المقبلة"، لافتًا إلى أنّ "توزيع الحقائب لا يجب أن يشكّل عقدة، ويجب توزيعها بشكل عادل. هناك استحقاقات كثيرة وكبيرة لم تعد تحتمل التأجيل".