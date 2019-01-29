النشرة: توقيف سارق أسلكة كهربائية في النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية أن مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة تمكنت من توقيف اللبناني ف.أ تولد عام 1968 بالجرم المشهود وضبطت بحوزته دراجة نارية، ومعدات لقطع الاسلاك، وكمية من الاسلاك الكهربائية كان قد سرقها من احد الابنية قيد الانشاء.
وبنتيجة التحقيق معه اعترف بسرقة اكثر من عشرة منازل في قضاء بنت جبيل وقد تم تسليم الموقوف إلى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية.
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