النشرة: توقيف سارق أسلكة كهربائية في النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن مديرية النبطية الإقليمية في ​أمن الدولة​ تمكنت من توقيف اللبناني ف.أ تولد عام 1968 بالجرم المشهود وضبطت بحوزته ​دراجة نارية​، ومعدات لقطع الاسلاك، وكمية من الاسلاك الكهربائية كان قد سرقها من احد الابنية قيد الانشاء.

وبنتيجة التحقيق معه اعترف بسرقة اكثر من عشرة منازل في قضاء ​بنت جبيل​ وقد تم تسليم الموقوف إلى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في النبطية.