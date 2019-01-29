بوغدانوف: روسيا تتواصل مع القوى اللبنانية بشأن هنيبعل القذافي المسجون

أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف "أننا نعرف أن هنيبعل القذافي في سجن لبناني ولكن لا يوجد عليه حكم محكمة، برأيي الخاص، هذا أمر غير طبيعي، خصوصا أنه جرى خطفه حين كان في سوريا، وهذا أمر قبيح، لذلك وجوده في السجن أمر غير منطقي ونرغب بوقف هذه المعاناة".
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، لفت إلى أن "روسيا تتواصل مع القوى اللبنانية من ممثلي الأحزاب السياسية والطوائف بهذا الشأن"، موضحا أن "القرار بيد اللبنانيين".
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