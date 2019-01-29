بوغدانوف: روسيا تتواصل مع القوى اللبنانية بشأن هنيبعل القذافي المسجون

أكد نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​ميخائيل بوغدانوف​ "أننا نعرف أن ​هنيبعل القذافي​ في سجن لبناني ولكن لا يوجد عليه حكم ​محكمة​، برأيي الخاص، هذا أمر غير طبيعي، خصوصا أنه جرى خطفه حين كان في ​سوريا​، وهذا أمر قبيح، لذلك وجوده في السجن أمر غير منطقي ونرغب بوقف هذه المعاناة".

وفي حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، لفت إلى أن "​روسيا​ تتواصل مع القوى اللبنانية من ممثلي الأحزاب السياسية و​الطوائف​ بهذا الشأن"، موضحا أن "القرار بيد اللبنانيين".