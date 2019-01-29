النشرة: سقوط شابين في المغارة المكتشفة حديثا في بلدة قليا

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أفاد مراسل "النشرة" في البقاع عنسقوط شابين في المغارة المكتشفة حديثا في بلدة قليا في البقاع الغربي والتي يزيد ارتفاعها عن 30 مترا عمقا، وذلك أثناء محولتهم الخروج منها، مشيرا الى أن فريقا من الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في البقاع الغربي يعمل على إنقاذ الشابين وإخراجهم من المغارة.
وفي التفاصيل أن شابين من بلدة قليا البقاع الغربي هما محمد محسن اسماعيل 18 عاما و محمد علي ماضي 24 عاما دفعهما الفضول إلى استكشاف المغارة التي يزيد ارتفاعها ما يقارب ثلاثين مترا، وهذه المغارة كانت قد ظهرت أثناء أعمال الحفر لمشروع 800 قناة عين الزرقا وكانت قد أقفلت منذ العام 2014. وقد عمد الشابان الى النزول إلى أسفل المغارة واحتساء القهوة وأخذ الصور التذكارية، ثم تعذر صعودهما.
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