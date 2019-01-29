القبض على سارق اموال ومجوهرات من سيارات اهالي طلاب مدرسة الشويفات الكورة

القت مفرزة إستقصاءالشمال في ​قوى الامن الداخلي​ - فرع ​الكورة​ القبض على المدعو (ر.ع.) بعد ساعات قليلة من سرقته صباح اليوم اموالا ومجوهرات من سيارات اهالي الطلاب في مدرسة ​الشويفات​ - الكورة المتواجدة في حرم باحة المدرسة، وما زالت التحقيقات مستمرة معه لوضع اليد على كل المسروقات السابقة.

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