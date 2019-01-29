آلان عون: ننظر إلى إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب بإيجابية

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ أنه "في حال لم تتشكل ​الحكومة​ فإننا سننظر إلى ​الجلسة التشريعية​ في مجلس النوب بإيجابية بما أننا بحاجة إلى تسيير امور الدولة بالطريقة الأنسب والتي هي أقل أضرار ممكنة على الوضعين القانوني و​الدستور​ي".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "الوضع الأسلم هو وجود موازنة بحسب الدستور".