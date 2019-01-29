أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أنه "في حال لم تتشكل الحكومة فإننا سننظر إلى الجلسة التشريعية في مجلس النوب بإيجابية بما أننا بحاجة إلى تسيير امور الدولة بالطريقة الأنسب والتي هي أقل أضرار ممكنة على الوضعين القانوني والدستوري".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "الوضع الأسلم هو وجود موازنة بحسب الدستور".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: ننظر إلى إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب بإيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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