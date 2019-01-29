مصلحة الليطاني: ازالة التعديات عن مشروع القاسمية في الشبريحا والعدوسية

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، انها تابعت "ازالة التعديات عن مشروع ري القاسمية في بلدة الشبريحا، وجرى تحرير مداخل وحرم القناة من التعديات على ان تستكمل اعمال ازالة التعديات والتنظيف في الحرم الواقع ضمن البلدة. كما تابعت ازالة التعديات عن مشروع ري القاسمية في بلدة ​العدوسية​ - العاقبية، حيث تجري اشغال ازالة التعديات العائدة للوحدات السكنية المخالفة؛ وردم الجور الصحية".

وعممت المصلحة "التقرير اليومي لإنتاج معامل الطاقة الكهرومائية، على مدار ال 24 ساعة الماضية، في معامل عبد العال (​القرعون​) وشارل حلو (جون) وبولس ارقش (الاولي)، بالاضافة الى جدول حركة المياه في معامل الانتاج وسد القرعون، ومخزون البحيرة وتصريف النهر فيها، كما عممت رسما بيانيا يقارن مخزون ​بحيرة القرعون​ في الفترة الواقعة بين السنوات 2002 و 2019 والذي يظهر ارتفاع مخزون بحيرة القرعون ليبلغ 117,4 مليون متر مكعب لغاية تاريخه".