موسى: قانون الموازنة لا خلاف عليه وهو يصحح الأوضاع المالية

أكد عضو كتلة "التنيمة والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ أن "هناك أمرين، الأول هو أن الواضح أن هناك تعثر رغم أننا نشعر كل فترة بأن ​تشكيل الحكومة​ بات قريبا، والثاني أن هناك قضايا مهمة وفي حال تشكيل حكومة اليوم تعود إلى الأمور إلى مسارها".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "​قانون الموازنة​ لا خلاف عليه وهو يصحح الأوضاع المالية ومن الضروري أن يمر بسبب الصرف والجباية".