موسى: قانون الموازنة لا خلاف عليه وهو يصحح الأوضاع المالية

أكد عضو كتلة "التنيمة والتحرير" النائب ميشال موسى أن "هناك أمرين، الأول هو أن الواضح أن هناك تعثر رغم أننا نشعر كل فترة بأن تشكيل الحكومة بات قريبا، والثاني أن هناك قضايا مهمة وفي حال تشكيل حكومة اليوم تعود إلى الأمور إلى مسارها".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "قانون الموازنة لا خلاف عليه وهو يصحح الأوضاع المالية ومن الضروري أن يمر بسبب الصرف والجباية".
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