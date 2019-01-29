أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أنّ "الأخير التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني إلى ​سوريا​ ​ألكسندر لافرينتيف​ ونائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي فيرشينين​". ولفت في بيان، إلى أنّ "اللقاء تناول الملف الإيراني والأوضاع في سوريا، وتوطيد آلية التنسيق بين الجيشين الّتي من شأنها منع الاحتكاكات بينهما"، مبيّنًا أنّ "لافرينتيف وفيرشينين أكّدا مرّة أُخرى التزام ​روسيا​ بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو ناقش مع مسؤولَين روسيين الملفالإيراني والتنسيق العسكري في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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