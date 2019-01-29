بولتون يحذر من "عواقب جدية" إذا تعرض غوايدو إلى أي أذى

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من "عواقب جدية" إذا تعرض رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو إلى أي أذى.
وكان غوايدو قد أعبن نفسه رئيساً للبلاد معلناً عدم الإعتراف بنتائج الإنتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، وقد أيدته الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية ودول من أميركا الجنوبية وإسرائيل وأستراليا.
فيما رفض مادورو هذا الإعلان مدعوماً من الجيش الفنزويلي وروسيا والصين وتركيا وإيران والمكسيك وكوبا والأوروغواي.
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