بولتون يحذر من "عواقب جدية" إذا تعرض غوايدو إلى أي أذى

حذر مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ من "عواقب جدية" إذا تعرض رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض ​خوان غوايدو​ إلى أي أذى.

وكان غوايدو قد أعبن نفسه رئيساً للبلاد معلناً عدم الإعتراف بنتائج الإنتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، وقد أيدته ​الولايات المتحدة​ وكندا ودول أوروبية ودول من ​أميركا الجنوبية​ و​إسرائيل​ وأستراليا.

فيما رفض مادورو هذا الإعلان مدعوماً من ​الجيش​ الفنزويلي و​روسيا​ و​الصين​ و​تركيا​ و​إيران​ و​المكسيك​ وكوبا والأوروغواي.