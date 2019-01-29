الميادين: إصابة 4 أشخاص بجروح في انفجار زاهدان جنوب شرق إيران

ذكرت قناة "الميادين" أن الإنفجار الذي وقع في أحد شوارع زاهدان جنوب شرق ​إيران​ أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح. وكانت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء قد ذكرت أن انفجارين انتحاريين استهدفا مركزاً للشرطة في زاهدان جنوب شرق إيران.

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