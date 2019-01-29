بن سلمان أكد لغوتيريس حرص السعودية على كل ما يحقق أمن اليمن واستقراره

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن شكره لـ"الدعم الّذي تقدّمه السعودية للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الجهات اليمنية"، وتقديره لـ"جهود بن سلمان في هذا الشأن".
بدوره، أكّد بن سلمان، بحسب "وكالة الأنباء السعودية الرسمية - واس"، "حرص السعودية على كلّ ما يحقّق مصلحة الشعب اليمني وأمن اليمن واستقراره".
من جهة أخرى، أشاد غوتيريس بـ"اتفاق السلام بين أثيوبيا وأرتيريا الّذي تمّ توقيعه في مدينة جدة، وعبّر عن شكره وتقديره لرعاية ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذا الاتفاق الّذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي".
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