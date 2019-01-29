بن سلمان أكد لغوتيريس حرص السعودية على كل ما يحقق أمن اليمن واستقراره

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيرس​، خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، عن شكره لـ"الدعم الّذي تقدّمه ​السعودية​ للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الجهات ​اليمن​ية"، وتقديره لـ"جهود بن سلمان في هذا الشأن".

بدوره، أكّد بن سلمان، بحسب "وكالة الأنباء السعودية الرسمية - واس"، "حرص السعودية على كلّ ما يحقّق مصلحة الشعب اليمني وأمن اليمن واستقراره".

من جهة أخرى، أشاد غوتيريس بـ"اتفاق السلام بين ​أثيوبيا​ وأرتيريا الّذي تمّ توقيعه في مدينة جدة، وعبّر عن شكره وتقديره لرعاية ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ لهذا الاتفاق الّذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي".