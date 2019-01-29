"الأونروا" ناشدت مساعدتها بالوصول لميزانيتها البالغة 1,2 مليار دولار للعام 2019

ناشدت "وكالة غوث وتشغيل ​اللاجئين​ الفلسطينيين- ​الأونروا​"، دول ​العالم​ "مساعدتها في الوصول إلى ميزانيّتها البالغة 1,2 مليار ​دولار​ لعام 2019"، بعد أن سحبت ​الولايات المتحدة الأميركية​ تمويلها للوكالة العام الماضي. وتمكّنت الوكالة من تمويل ميزانيتها بالكامل بالقيمة نفسها لعام 2018، رغم النقص الحاد في البداية، عندما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سحب مجمل دعمها للوكالة. وكانت ​واشنطن​ قد خفّضت أساسًا بداية العام الحالي من مساهمتها للأونروا، ولم تقدّم سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في عام 2017.

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