برلمان بريطانيا يرفض تعديلا لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

رفض مجلس العموم البريطاني "البرلمان" تعديلا قدمه زعيم حزب "العمال" المعارض ​جيريمي كوربين​ يدعو إلى منع الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ بدون اتفاق. واجتمع البرلمان من أجل التصويت على مجموعة تعديلات بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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