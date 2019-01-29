ماكرون: اتفاق "بريكست" هو أفضل الممكن ولن يعاد التفاوض عليه

شدّد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، على أنّ "اتفاق خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​) هو أفضل الممكن، ولن يُعاد التفاوض عليه".

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