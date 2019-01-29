التحالف العربي يعلن وصول أسير سعودي إلى الرياض كان لدى "أنصار الله"

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ تركي المالكي أنه "وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية ب​الرياض​ الأسير الجندي الأول موسى بن شوعي عواجي بعدما كان أسيراً لدى ​الحوثيين​"، مشيراً إلى أنه "نتيجة للجهود المشتركة لقيادة قوات التحالف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، التي تمخض عنها إطلاق سراح الأسير السعودي لظروفه الصحية الصعبة، ولعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لدى جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين)".

وأوضح أن "قيادة ​القوات​ المشتركة للتحالف وافقت في مقابل إطلاق الأسير السعودي على إطلاق سبعة محتجزين من العناصر الحوثية، وأن هذا يأتي ضمن حرص قيادة القوات المشتركة للتحالف على استعادة الأسير السعودي وبما يتوافق مع اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب وكذلك القيم والمبادئ الإنسانية، واستمرار جهود استعادة بقية الأسرى من قوات التحالف".