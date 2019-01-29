انقاذ مرضى الغسيل الكلوي بعد توقف الماكينات في مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أنقذت العناية الإلهية 18 مريضًا من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، من الموت المحقق مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعطل وحدة معالجة المياه المغذية للماكينات، ما أدى إلى تعطل ماكينات الغسيل الكلوي لمدة تزيد عن 10 دقائق.
وأسرع فريق تمريض وحدة الغسيل الكلوي بإيقاف عملية الغسيل عن المرضى واستدعاء الفريق الفني المسئول عن التشغيل لإصلاح العطل.
وانتقل الدكتور عصام السباعي مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، ومدير المستشفى إلى وحدة الغسيل للوقوف على المشكلة وسرعة حلها، والعمل على منع تكررها مرة أخرى.
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