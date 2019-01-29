السجن 10 سنوات لـ 4 متهمين كونوا تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من؛ "حمدي.ع" 30 سنة سائق، و"أحمد.ع" 31 سنة مبيض محارة، و"ياسر.م" 26 سنة عامل، و"أحمد.ف"، لاتهامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه بمنطقة العجوزة بالجيزة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير ووليد أبو المعاطي، وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي طعيمة.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين سرقوا سيارة المجني عليه "علاء.غ"، بعدما استوقفوه بالطريق العام، وأجبروه على الخروج من السيارة، وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية التي كانوا يحملونها، لبث الرعب في نفسه، وأطلقوا صوبه عيار ناري مما أسفر عن إصابته، وسرقوا السيارة ومنقولات خاصة بالمجني عليه وفروا هاربين.