سماع دوي انفجارين قرب مركز للشرطة جنوب شرق إيران

ذكرت وكالة مهر للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم سماع دوي انفجارين بمدينة زاهدان في جنوب شرق إيران.

وقال موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية إن تفجيرين وقعا أمام مركز للشرطة.

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