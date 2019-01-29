محمود عباس يقبل استقالة الحكومة الفلسطينية

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس وافق على استقالة حكومة الوفاق وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ظهر، اليوم الثلاثاء، أن حكومته وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وقال الحمد الله في بيان عقب ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، إنها ستستمر بأداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكان أعلن بيان للجنة المركزية لفتح عقب اجتماعها برئاسة عباس في رام الله قبل يومين أنها أوصت بتشكيل حكومة "فصائلية سياسية" من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.

وأضاف البيان أن اللجنة المركزية أوصت بتشكيل لجنة من أعضائها لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت حكومة الوفاق الحالية تشكلت من شخصيات مستقلة في منتصف عام 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية بين منظمة التحرير وحركة حماس.

إلا أن استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس حال دون استلام حكومة الوفاق إدارة قطاع غزة وسط تبادل للاتهامات بين الحركتين بشأن المسئولية عن ذلك.

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