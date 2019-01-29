5 قتلى و130 مفقودًا جراء غرق زورقين مهاجرين قبالة جيبوتي

وكالات

قضى 5 أشخاص مصرعهم واعتبر 130 آخرون مفقودين جراء غرق زورقين كانا يقلان مهاجرين قبالة جيبوتي، وفق ما أفادت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان "بعد تلقي بلاغ من سكان، توجه فريق من الدرك بعد ظهر اليوم إلى مكان مجاور للكارثة وعثر

على ناجيين، إضافة إلى جثث ثلاث نساء ورجلين".

وأورد أحد الناجين أن 130 شخصاً كانوا معه على الزورق من دون أن يتمكن من تحديد عدد الركاب في الزورق الآخر.