بن سلمان يؤكد لجوتيريش حرص السعودية على استقرار اليمن

وكالات

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وعبر جوتيريش عن شكره للدعم الذي تقدمه المملكة للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في

الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود ولي العهد في هذا الشأن.

بدوره أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.

من جهة أخرى، أشاد الأمين العام باتفاق السلام بين إثيوبيا وإرتيريا، الذي تم توقيعه في مدينة جدة، معبراً عن شكره وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الاتفاق، الذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي.

كما أطلع جوتيريش الأمير محمد بن سلمان على الجهود الأممية المبذولة تجاه القضايا الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة.