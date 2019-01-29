مقتل شرطي عراقي في هجوم مسلح لداعش بكركوك

وكالات

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل شرطي في هجوم مسلح لتنظيم "داعش" الإرهابي على كمين أمني في محافظة كركوك.

ونقلتت قناة السومرية نيوز العراقية عن المصدر قوله إن كمينًا أمنيًا في قضاء الدبس التابع للشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك تعرض إلى هجوم مسلح

من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي ما أسفر عن مقتل شرطي.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد بين فترة وأخرى تسجيل حالات قتل تستهدف مدنيين ومنتسبين في القوات الأمنية والجيش.