اليمن: ميليشيا الحوثي أفشلت فتح مطار صنعاء الدولي

وكالات

اتهم نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ميليشيا الحوثي الانقلابية بإفشال فتح مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتها.



وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن ذلك جاء خلال لقاء الحضرمي مع سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر، حيث أكد الحضرمي أن تعنت الحوثيين في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقيات، حول دفع

المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.



وأشار إلى أن الحوثيين لا يزالون يعرقلون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم

وفق المرجعيات المتوافق عليها.



من جانبها، جددت السفيرة هولتكيمبر، التأكيد على استمرار دعم بلادها للحكومة اليمنية والعملية السياسية ولجهود المبعوث الأممي فيما يتعلق باستكمال اتفاق السويد.



وكانت ميليشيا الحوثي هاجمت، في وقت سابق اليوم، ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة وللجانب الحكومي، والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق، وذلك بإطلاق النار بكثافة عليهم، ومنعت الفرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة غرب اليمن.