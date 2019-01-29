تفجيران يستهدفان مركز للشرطة في إيران

تفجير - صورة ارشيفية كتب - شريف الجنيدي ذكرت وسائل إعلامية إيرانية وقوع تفجيرين انتحاريين في مدينة زهدان جنوب شرقي إيران.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بدوي انفجارين قرب مركز للشرطة في مدينة زهدان. قرب مركز للشرطة في مدينة زهدان.

ونقلت الوكالة عن مسئول أمني إيراني قوله إن تفجيرين انتحاريين انتحاريان قد وقعا استهدفا مقراً للشرطة في المدينة.

وحتى الآن لم ترد أي تقارير عن حجم الخسائر لمادية أو البشرية جراء التفجيرين.

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