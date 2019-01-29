الأمم المتحدة: مقتل 18 مدنيًا في هجوم بأفريقيا الوسطى

مسلحين في افريقيا الوسطى - ارشيفية

وكالات

أعلنت بعثة حفظ السلام في أفريقيا الوسطى التابعة للأمم المتحدة، مقتل 18 مدنيًا، وإصابة 23 آخرين بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة مراسم جنازة.



وذكرت البعثة، في بيان نقلته شبكة "إيه بي سيِ" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الهجوم وقع الجمعة الماضية، في مدينة إيبي وسط البلاد.



وأدانت البعثة ما وصفته بـ"المذبحة المروعة" في الوقت الذي بدأت فيه جولة جديدة من محادثات السلام بأفريقيا الوسطى.



وتسعى البعثة الأممية -وقوامها 13 ألفًا و500 جندي- جاهدة لحماية المدنيين وذلك منذ وصولها في عام 2014.