شاهد.. قطر تستبيح ثروات تونس

علما قطر وتونس وكالات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: "قطر تستبيح ثروات تونس".

وتناول الفيديو تقريراً لصحيفة الشروق التونسية ذكرت فيه أن قطر تنظم عمليات صيد عشوائي دون تصريح في انتهاك لسيادة الدولة التونسية. قطر تنظم عمليات صيد عشوائي دون تصريح في انتهاك لسيادة الدولة التونسية.

وأضاف فيديو مداد نيوز، أن البرلمان التونسي فتح تحقيقًا في الواقعة واستدعى وزير الدفاع والبيئة والزراعة، كما طلب رئيس الوزراء يوسف الشاهد تقريراً مفصلاً لمعرفة ما وراء الوفد القطري.

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