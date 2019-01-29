إصابة 14 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

وكالات

أُصيب 14 فلسطينيا برصاص قوات الجيش الاسرائيلي، شمالي قطاع غزة، خلال تظاهرة مطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية اليوم، إن 14 فلسطينيا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي القطاع، بينهم مسعف، دون مزيد من التفاصيل.

ونظمت التظاهرة هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.

وانطلق 20 قاربا على متنها عشرات الفلسطينيين، باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع، واحتشد عشرات

الفلسطينيين، قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة، للمشاركة في الفعالية.وأطلقت القوات الإسرائيلية النار، لإبعاد القوارب عن المنطقة الحدودية، بحسب شهود عيان.

وقال طلال أبو ظريفة، عضو الهيئة العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار"، خلال كلمة ألقاها على شاطئ شمالي القطاع، إن التظاهرة تأتي ضمن "مسيرات العودة التي تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة".

وأضاف أبو ظريفة: " المسيرات مستمرة على الحدود مع قطاع غزة، بكافة أشكالها السلمية مهما كانت التضحيات ".وتابع: " الاحتلال عليه أن يدرك أن إجراءاته ضد القطاع لن تثنينا عن المضي في تلك المسيرات الشعبية". ومنذ نهاية مارس 2018، يشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، وكذلك قرب الحدود البحرية، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.



وبحسب إحصائيات مراكز حقوقية في قطاع غزة، فإن عدد شهداء مسيرات العودة، بلغ 185 شهيدا، بينهم 36 طفلا وسيدتيْن، وصحفييْن، و3 من الطواقم الطبية.