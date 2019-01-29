كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية تستنكر الحكم المؤبد على زعيم المعارضة في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الثلاثاء، عبر قناته في تطبيق "تلجرام" الحكم المؤبد بحق زعيم المعارضة في البحرين، شيخ علي سلمان، واثنين من المعارضين البحرينيين.
وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما سماه "بصمت المجتمع الدولي حيال إجراءات الحكومة البحرينية غير الإنسانية".
وأوصت الخارجية الإيرانية السلطات البحرينية "بعدم الاعتماد الكامل على الأجانب والمشاركة في التحالفات المهزومة وشراء الأمن من الخارج" وطلبت من المنامة "ترك السياسة الأمنية والبوليسية وبدلا من ذلك اللجوء إلى الحوار الحقيقي مع المعارضين لحل أزمتها الداخلية والرد على المطالب الشعبية ووقف إجراءاتها القمعية وصدور الأحكام الظالمة بحق المعارضين".
هذا وتتهم المنامة، طهران بالتدخل في شؤونها الداخلية والبلدين لا يجمعهما علاقات دبلوماسية منذ أن أعلنت السعودية قطع علاقاتها مع طهران، بسبب اقتحام محتجين للسفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد في عام 2016.
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