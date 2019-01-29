كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار قنبلتين صوتيتين في زاهدان شرق إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة مهر الإيرانية، مساء الثلاثاء، أن انفجاران جدا قرب مقر للشرطة في مدينة زهدان جنوب شرقي إيران. وأضافت أنه الانفجار تسبب في سقوط عددا من القتلى و الجرحى.

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