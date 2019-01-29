بوجدانوف: روسيا تتواصل مع الأطراف اللبنانية بشأن هنيبعل القذافي المسجون

وقال بوجدانوف في تصريح خاص له، "نعرف إنه — هنيبعل القذافي — في سجن لبناني ولكن لا يوجد عليه حكم محكمة… برأيي الخاص، هذا أمر غير طبيعي، خصوصا أنه جرى خطفه حين كان في سوريا، وهذا أمر قبيح، لذلك وجوده في السجن أمر غير منطقي ونرغب بوقف هذه المعاناة".

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده تتواصل مع الأطراف اللبنانية من أجل إنهاء حبس هنيبعل القذافي "غير المنطقي" في لبنان.

وأكد بوغدانوف أن روسيا "تتواصل مع الأطراف اللبنانية من ممثلي الأحزاب السياسية والطوائف بهذا الشأن"، موضحا "لكن القرار بيد اللبنانيين".

وكان هنيبعل القذافي قد تعرض للخطف في عام 2015، بعدما استدرجه الخاطفون من سوريا إلى لبنان، وبعدها أطلق سراحه في ظروف غامضة.

وعقب الإفراج عنه، استجوبت السلطات القضائية في لبنان هنيبعل القذافي، وصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية الصدر، قبل أن يتهم لاحقا بتحقير القضاء اللبناني، لكنه لم يحاكم منذ توقيفه وحتى الآن.

وحول تواصل روسيا مع سيف الإسلام، أكد نائب وزير الخارجية الروسية أن بلاده على تواصل مستمر مع ممثلي سيف الإسلام في أوروبا والدول العربية وفي ليبيا، مشددا "ونعتبر أن كل الأطراف السياسية الليبية يجب أن تشارك في العملية السياسية والانتخابات".