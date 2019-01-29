كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تنفي الأنباء حول وجود مرتزقة روس في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الأنباء حول وجود مرتزقة روس في فنزويلا.

وقال ريابكوف مجيبا عن سؤال حول ذلك "تم نفي كل ذلك منذ زمن، لا أعلم لماذا يتم أخذ أخبار تتميز بأكبر قدر من عدم الدقة، ولا تتفق مع الواقع، وبغيضة ولا تتفق مع سياستنا حول هذا الموضوع".

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