"ريابكوف" يدعو الدول التي لديها مخطات للتدخل العسكري في فنزويلا للتخلي عنها

وقال ريابكوف: "روسيا تصر على أن جميع من لديه أية مخططات، أو خطط أو أفكار أو أية افتراضات حول جدوى مثل هذا التدخل إلى التخلي عنها".

دعا نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريابكوف، جميع الدول التي لديها مخطات للتدخل العسكري في فنزويلا إلى التخلي عنها.

كما أكد أن موسكو لن تتحدث عن أعمالها المحتملة في حال تدخل قوات أجنبية في فنزويلا.

وقال "لا يمكننا ولن نقوم بالمضاربة بشأن الأعمال التي يمكن أن تقوم بها روسيا، هذا غير بناء".

كما أكد ريابكوف استعداد روسيا للعمل مع كافة الجهات المسؤولة من أجل إقامة الحوار بين الأطراف الفنزويلية.

وقال ريابكوف "نحن ندعو للحوار الفنزويلي الداخلي، نحن أكدنا مرارا استعداد العمل مع جميل القوى المسؤولة من أجل إقامته، وهذه الدعوة ما زالت قائمة".

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية حادة منذ الأسبوع الماضي بعد أن أعلن رئيس البرلمان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد مكان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو متهماً إياه بالـلاشرعية.

هذا وقد أعطت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا مهلة 8 أيام للرئيس مادورو لكي يقرر تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، من جهته هدد الرئيس ماكرون بالاعتراف بغوايدو رئيسا للبلاد في حال لم يحترم مادورو هذه المهلة.