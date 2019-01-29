كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: الحوثيون يفرجون عن أسير سعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشرفت على العملية، أن جندياً سعودياً مريضاً نقل من صنعاء إلى الرياض.
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