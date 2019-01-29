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الأمم المتحدة: الحوثيون يفرجون عن أسير سعودي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: الحوثيون يفرجون عن أسير سعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين في اليمن أطلقوا سراح أول أسير لديهم، تطبيقاً لاتفاق بهذا الشأن تم التوصل إليه في السويد في ديسمبر الماضي.
وقال وسيط الأمم المتحدة مارتن جريفيث، في تغريدة على تويتر، إن "الموفد الخاص يرحب باطلاق سراح أسير سعودي مريض من دون شروط"، معرباً عن اللأمل "بمبادرات إنسانية أخرى مشابهة من جانب أطراف النزاع".

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشرفت على العملية، أن جندياً سعودياً مريضاً نقل من صنعاء إلى الرياض.

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