كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد المهدي": تدابير لمنع اختراق داعش للحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أن "القطعات العسكرية منتشرة على طول الحدود وماسكة للأرض ولا يوجد أي اختراقات من داعش للحدود العراقية".
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