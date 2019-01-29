كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تستبعد تخلي بيونج يانج عن أسلحتها النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كوتس، إن كوريا الشمالية تخلت عن سلوكها المستفز المرتبط بأسلحة الدمار الشامل ولم تختبر أي صواريخ نووية منذ أكثر من عام وأزالت بعضاً من بنيتها الأساسية النووية. وأضاف أن كيم مازال يبدي استعداده لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وأكد، "ومع ذلك، نرى حالياً أن كوريا الشمالية ستسعى للاحتفاظ بأسلحتها للدمار الشامل ومن غير المرجح أن تتخلى بشكل كامل عن أسلحتها النووية وقدارتها لإنتاج هذه الأسلحة لأن زعماءها يعتبرون في نهاية الأمر الأسلحة النووية مهمة لبقاء النظام".
وأضاف، "رصدنا لبعض النشاط الذي لا يتوافق مع نزع السلاح النووي بشكل كامل عزز تقييمنا".
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