كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تستبعد تخلي بيونج يانج عن أسلحتها النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، اليوم الثلاثاء، إن من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن قدراتها في مجال الأسلحة النووية على الرغم من التحركات التي حدثت في الآونة الأخيرة وأشارت إلى استعدادها للقيام بمثل هذه الإجراءات.

ويتناقض تقييم كوتس الذي قاله خلال شهادة أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ مع تقييم الرئيس دونالد ترامب الدوري المتفائل بالتزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي منذ اجتماعه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو الماضي.

وقال كوتس، إن كوريا الشمالية تخلت عن سلوكها المستفز المرتبط بأسلحة الدمار الشامل ولم تختبر أي صواريخ نووية منذ أكثر من عام وأزالت بعضاً من بنيتها الأساسية النووية. وأضاف أن كيم مازال يبدي استعداده لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأكد، "ومع ذلك، نرى حالياً أن كوريا الشمالية ستسعى للاحتفاظ بأسلحتها للدمار الشامل ومن غير المرجح أن تتخلى بشكل كامل عن أسلحتها النووية وقدارتها لإنتاج هذه الأسلحة لأن زعماءها يعتبرون في نهاية الأمر الأسلحة النووية مهمة لبقاء النظام".