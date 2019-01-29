كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بغداد توافق رسميا على خفض أسعار شحنات النفط إلى الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قوله، اليوم الثلاثاء، إن بغداد اتفقت مع عمان على خفض أسعار شحنات النفط المتجهة إلى الأردن مقابل تسهيل استيراد العراق للسلع.

وفي وقت سابق استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بمكتبه الرسمي رئيس مجلس القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية السيد محمد الغزو.