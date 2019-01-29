كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بغداد توافق رسميا على خفض أسعار شحنات النفط إلى الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قوله، اليوم الثلاثاء، إن بغداد اتفقت مع عمان على خفض أسعار شحنات النفط المتجهة إلى الأردن مقابل تسهيل استيراد العراق للسلع.
وفي وقت سابق استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بمكتبه الرسمي رئيس مجلس القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية السيد محمد الغزو.
وأكد عبد المهدي اعتزازه بتطور العلاقات التاريخية بين البلدين ودخولها مرحلة أكثر جدية لتحقيق مصالح الشعبين العراقي والأردني، مشيدا بعزم البلدين على توسيعها في جميع المجالات.
من جهته أعرب رئيس مجلس القضاء الأردني عن سعادته بزيارته للعراق واطلاعه على تطور الأوضاع في البلاد ومدينة بغداد على وجه الخصوص، وما لمسه من أمن واستقرار وحياة طبيعية، مشيرا إلى التعاون في المجالات القضائية والقانونية الذي يشكل إضافة مهمة للعلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين.
وفي منتصف الشهر الجاري وصل العاهل الأردني عبد الله الثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية لبحث العلاقات المشتركة.
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