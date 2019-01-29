كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوايدو" يرد على تصريح النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، المعارض خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، اليوم الثلاثاء، أن تصريح النائب العام للتحقيق معه "لا يحتوي على أي شيء جديد".
وقال غوايد للصحفيين "لا يوجد شيء جديد. هذا ليس أكثر من تهديد آخر لي وللبرلمان وحكومة الجمهورية المعلنة، وليس هناك أي شيء جديد… لكننا هنا ما زلنا نفي بالتزاماتنا".
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته، كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
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