كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى فنزويلا لدواع أمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى فنزويلا، على خلفية الأزمة السياسية الحادة في هذه الدولة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية "رفعت وزارة الخارجية يوم 29 يناير مستوى توصيات السفر بالنسبة لفنزويلا للمستوى الرابع — عدم السفر". وتابع البيان "وذلك بسبب ارتفاع مستوى الجرائم، والاضطرابات المدنية، والبنية التحتية المتدهورة للقطاع الصحي، والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الأمريكيين".

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