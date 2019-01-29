كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفجير سيارة لمسؤولة كردية بالمجلس المدني بمدينة منبج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن استهدف تفجيرا، الاثنين، رتلا من القوات الأمريكية المحسوبة على التحالف الدولي في شمال شرق سوريا.
وأدى التفجير إلى مقتل خمسة أفراد من "قوات سوريا الديمقراطية" على الأقل وإصابة أمريكيين بجروح.
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