كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفجير سيارة لمسؤولة كردية بالمجلس المدني بمدينة منبج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تفجير سيارة لمسؤولة كردية بالمجلس المدني بمدينة منبج السورية، نقلا عن شبكة "24 لايف".

ويذكر أن استهدف تفجيرا، الاثنين، رتلا من القوات الأمريكية المحسوبة على التحالف الدولي في شمال شرق سوريا.

وأدى التفجير إلى مقتل خمسة أفراد من "قوات سوريا الديمقراطية" على الأقل وإصابة أمريكيين بجروح.