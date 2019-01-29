كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة الحمدالله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، قبول استقالة حكومة الحمدالله ويكلفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا وقام رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله، اليوم ، بإعلان تقديم حكومته استقالتها، وأنه يضع الاستقالة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، موضحًا أن حكومته مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء الشعب في كل أماكن وجوده، وتحملها جميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.