كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلفان" يسخر من مستوى لاعبي منتخب الإمارات أمام قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات، من مستوى لاعبي منتخب الإمارات، خلال مواجهة نظيره القطري في نصف نهائي كأس آسيا 2019.

وقال خلفان في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "كان واضحا أن المنتخب الأممي لدولة قطر أكثر لياقة ومهارة من منتخب الإمارات، ولذلك النتيجة متوقعة. أنا فقط كنت أتساءل: المبالغ التي كانت تصرف على من نسميهم المحترفين. ما شفناهم (رأيناهم) محترفين اليوم ولكنهم لاعبين عاديين جدا".

وخسر منتخب الإمارات في مباراة نصف نهائي كأس آسيا، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، مساء اليوم، برباعية قطرية دون رد. واعتاد خلفان وصف منتخب قطر بمنتخب الأمم المتحدة في إشارة إلى كثرة اللاعبين المجنسين في صفوفه.

ومنذ بداية البطولة ظهر منتخب قطر بصورة جيدة، وانتشرت أقوال عن أن عددا كبيرا من لاعبيه مجنسين، خاصة هداف المنتخب في البطولة المعز علي زين العابدين، والذي ادعت تقارير صحفية أنه من أصول سودانية.

وتمر العلاقات "القطرية الإماراتية" بتوتر شديد منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو2017، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، التي تتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وفي المقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.