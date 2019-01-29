كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصدعات الأرضية تهدد الحياة في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأصابت التصدعات الأراضي في طهران بفضل أزمة المياه التي تعمقت مع تضخم عدد سكان طهران.
وفقًا لتقرير صدر عام 2018 من دائرة الأزرق، وهي منظمة غير ربحية تركز على قضايا المياه، فقد تفاقمت المشكلة مع نمو عدد سكان المدينة ليصل إلى 8.5 مليون نسمة.
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