كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. احتجاجات ضد شركات السيارات بسبب غلاء "بيجو 207" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتظاهر مشترو السيارات امام الشركات، بسبب غلاء اسعار سيارات بيجو من فئة 207.
وشهدت عدد من الشركات الإيرانية تظاهرات ضدها، بسبب عدم تسليم أصحاب السيارات سياراتهم في المواعيد التي تم الاتفاق عليها.
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