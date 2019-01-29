إقليم كردستان العراق يعتقل أخطر "الدواعش" المتخفين

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، اليوم، أن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، وبناء على معلومات استخبارية ومراقبة حثيثة تمكنت من تحديد مكان تواجد مجموعة إرهابية تضم تسعة "دواعش".

وأضاف المركز، أن "الدواعش"، عناصر المجموعة، صادرة بحقهم مذكرات قضائية بقضايا إرهابية، لمشاركتهم في عمليات قتل، وتهجير المواطنين، والقتال ضد القوات الأمنية، وتم ضبطهم متخفين في محافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق.

وألمح الإعلام الأمني، إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الإقليم التي بدورها ألقت القبض عليهم، وسلمتهم إلى الجهات المختصة في كركوك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.