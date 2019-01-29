كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقليم كردستان العراق يعتقل أخطر "الدواعش" المتخفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، اليوم، أن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، وبناء على معلومات استخبارية ومراقبة حثيثة تمكنت من تحديد مكان تواجد مجموعة إرهابية تضم تسعة "دواعش".
وألمح الإعلام الأمني، إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الإقليم التي بدورها ألقت القبض عليهم، وسلمتهم إلى الجهات المختصة في كركوك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر إقليم كردستان العراق يعتقل أخطر "الدواعش" المتخفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.